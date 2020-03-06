Приобретение тамбуканской грязи, фитосоли, скипидара

Цена договора и требования к обеспечению

В течение 15 рабочих дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной Торг-12

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Грязь иловая сульфидная тамбуканская лечебная 32л/бак ТУ 9158-003-04710595-2012" Кол-во: 190.000

"Позиция 2" "Средство для ванн . Фитосоль с экстрактом лаванды "Волшебное Озеро" (для лечения неврозов, бессонницы, заболеваний кожи) уп. - 1 кг ТУ 9158-001-89959066-2016" Кол-во: 450.000

"Позиция 3" "Средство для ванн .Фитосоль с экстрактом пихты, можжевельника(хв. концентрат) "Волшебное Озеро" уп.- 1 кг ТУ 9158-001-89959066-2016" Кол-во: 700.000

"Позиция 4" "Средство для ванн Фитосоль "Кристалл" с экстрактом пихты 1КГ (для лечения неврозов, простудных заболеваний, заболеваний ОДА) ТУ 9158-002-51364028-03 ГОСТ Р 51391-99 п. 4.6" Кол-во: 200.000

"Позиция 5" "Средство для ванн Эмульсия скипидарная "Эмульсия белая" 0.5ЛИТР (по Залманову) ТУ 9158-003-83356409-2008 ГОСТ Р 51391-99" Кол-во: 12.000