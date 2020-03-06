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    Главная / Торги / Приобретение тамбуканской грязи, фитосоли, скипидара

    Приобретение тамбуканской грязи, фитосоли, скипидара

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 00:0006.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133557Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133557

    Наименование закупки

    Приобретение тамбуканской грязи, фитосоли, скипидара

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 14:52

    Документация процедуры

    Специцикация_для_площадки_на_2020г.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение тамбуканской грязи, фитосоли, скипидара

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 00:00 GMT +306.03.2020 00:0006.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133557Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение тамбуканской грязи, фитосоли, скипидара

    Начальная цена

    499 910,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край г.Сочи, мкрн. Советквадже ОЦ "Санаторий "Юг"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 рабочих дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной Торг-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грязь иловая сульфидная тамбуканская лечебная 32л/бак ТУ 9158-003-04710595-2012"

    Кол-во: 190.000

    "Позиция 2"

    "Средство для ванн . Фитосоль с экстрактом лаванды "Волшебное Озеро" (для лечения неврозов, бессонницы, заболеваний кожи) уп. - 1 кг ТУ 9158-001-89959066-2016"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 3"

    "Средство для ванн .Фитосоль с экстрактом пихты, можжевельника(хв. концентрат) "Волшебное Озеро" уп.- 1 кг ТУ 9158-001-89959066-2016"

    Кол-во: 700.000

    "Позиция 4"

    "Средство для ванн Фитосоль "Кристалл" с экстрактом пихты 1КГ (для лечения неврозов, простудных заболеваний, заболеваний ОДА) ТУ 9158-002-51364028-03 ГОСТ Р 51391-99 п. 4.6"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 5"

    "Средство для ванн Эмульсия скипидарная "Эмульсия белая" 0.5ЛИТР (по Залманову) ТУ 9158-003-83356409-2008 ГОСТ Р 51391-99"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 6"

    "Средство для ванн Эмульсия скипидарная "Эмульсия желтая" 0.5ЛИТР (по Залманову) ТУ 9158-003-83356409-2008 ГОСТ Р 51391-99"

    Кол-во: 12.000

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