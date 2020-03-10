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    Главная / Торги / СП-ТМТ-1Поставка маршрутизатора Juniper SRX240H2

    СП-ТМТ-1Поставка маршрутизатора Juniper SRX240H2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133555Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133555

    Наименование закупки

    СП-ТМТ-1Поставка маршрутизатора Juniper SRX240H2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 14:46

    Документация процедуры

    ОСНОВНОЙ_ТМТ_Сопоставление_КП.docx

    3._Инфокарта_форма_заявки_Сопоставление_коммерческих_предложений_(1)_(1).docx

    Договор_поставки_№1.doc

    Приложение_№_А_к_Заявке.docx

    11-СП-ТМТ-1.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВОИ МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
    Все закупки и тендеры ТМТ

    Юридический адрес

    420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54,

    Почтовый адрес

    420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54

    Контактный телефон

    +7 843 221-13-30

    Факс

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Gabbasova@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    СП-ТМТ-1Поставка маршрутизатора Juniper SRX240H2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 09:00 GMT +310.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133555Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СП-ТМТ-1Поставка маршрутизатора Juniper SRX240H2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, Республика Татарстан, город Казань улица Космонавтов д.65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре. / Республика Татарстан, город Казань улица Космонавтов д.65

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ТМТ
    Все закупки и тендеры ТМТ

    Адрес местонахождения

    420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54,

    420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка маршрутизатора Juniper SRX240H2"

    Кол-во: 2.000

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