Условия договора

Условия оплаты и доставки

При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре. / Республика Татарстан, город Казань улица Космонавтов д.65