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Наименование закупки
СП-ТМТ-1Поставка маршрутизатора Juniper SRX240H2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2020 14:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54,
Почтовый адрес
420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54
Контактный телефон
+7 843 221-13-30
Факс
Адрес электронной почты
Yuliya.Gabbasova@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
СП-ТМТ-1Поставка маршрутизатора Juniper SRX240H2
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.03.2020 09:00 GMT +310.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133555Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СП-ТМТ-1Поставка маршрутизатора Juniper SRX240H2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, Республика Татарстан, город Казань улица Космонавтов д.65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре. / Республика Татарстан, город Казань улица Космонавтов д.65
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54,
420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54
Кол-во: 2.000
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