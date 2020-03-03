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    Главная / Торги / IpadPro

    IpadPro

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 17:3003.03.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133549Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133549

    Наименование закупки

    IpadPro

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 14:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    zakupki@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пудова Валентина Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    IpadPro

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 17:30 GMT +303.03.2020 17:3003.03.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133549Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    IpadPro

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Якиманская наб д2 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Сроки поставки жесткие. Доставка г. Москва Якиманская наб д2, Оплата по счету.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЭТП ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Наименование заказчика

    ЭТП ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Планшет APPLE iPad Pro 12.9" 64Gb Wi-Fi + Cellular MTHP2/A, 64GB, 3G, 4G, iOS серебристый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Планшет APPLE iPad Pro 11" 64Gb Wi-Fi + Cellular MU0U2/A, 64GB, 3G, 4G, iOS серебристый"

    Кол-во: 1.000

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