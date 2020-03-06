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Наименование закупки
Поставка ключ-карт с логотипом для ООО "Молния Ямал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2020 14:27
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Почтовый адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Контактный телефон
+7 86167 9-70-58
Факс
+7 86167 9-70-97
Адрес электронной почты
molniazakupki2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубоносов Юрий Афанасьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ключ-карт с логотипом для ООО "Молния Ямал"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.03.2020 11:00 GMT +306.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133547Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ключ-карт с логотипом для ООО "Молния Ямал"
Начальная цена
148 760,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 352831 Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ООО «Молния Ямал»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель производит расчеты по договору в следующем порядке: I этап: 30% от общей стоимости поставки Покупатель оплачивает Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора, на основании выставленного счета. II этап: окончательный расчет в размере 70% производится в течение 30 (тридцать) календарных дней, после поступления товара на склад Покупателя. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Срок и порядок поставки: в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней, с момента поступления предоплаты от Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Молния Ямал
Все закупки и тендеры Молния Ямал
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Наименование заказчика
Молния Ямал
Все закупки и тендеры Молния Ямал
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Кол-во: 500.000
Кол-во: 2500.000
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