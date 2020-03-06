Поставка ключ-карт с логотипом для ООО "Молния Ямал"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель производит расчеты по договору в следующем порядке: I этап: 30% от общей стоимости поставки Покупатель оплачивает Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора, на основании выставленного счета. II этап: окончательный расчет в размере 70% производится в течение 30 (тридцать) календарных дней, после поступления товара на склад Покупателя. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Срок и порядок поставки: в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней, с момента поступления предоплаты от Покупателя.