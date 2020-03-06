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    Главная / Торги / Поставка ключ-карт с логотипом для ООО "Молния Ямал"

    Поставка ключ-карт с логотипом для ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133547Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133547

    Наименование закупки

    Поставка ключ-карт с логотипом для ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 14:27

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Приложение_№_1.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Молния Ямал
    Все закупки и тендеры Молния Ямал

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубоносов Юрий Афанасьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ключ-карт с логотипом для ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 11:00 GMT +306.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133547Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ключ-карт с логотипом для ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    148 760,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831 Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ООО «Молния Ямал»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель производит расчеты по договору в следующем порядке: I этап: 30% от общей стоимости поставки Покупатель оплачивает Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора, на основании выставленного счета. II этап: окончательный расчет в размере 70% производится в течение 30 (тридцать) календарных дней, после поступления товара на склад Покупателя. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Срок и порядок поставки: в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней, с момента поступления предоплаты от Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Молния Ямал
    Все закупки и тендеры Молния Ямал

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Наименование заказчика

    Молния Ямал
    Все закупки и тендеры Молния Ямал

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Карта доступа бесконтактная с логотипом VDMLC 85.6х53.98х0.76ММ ООО ВДМ Групп Россия с магнитной полосой"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 2"

    "Карта доступа бесконтактная с логотипом VDMMF1K 85.6х53.98х0.76ММ ООО ВДМ Групп Россия"

    Кол-во: 2500.000

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