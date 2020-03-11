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    Главная / Торги / Поставка радиомодема

    Поставка радиомодема

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 07:0011.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133545Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133545

    Наименование закупки

    Поставка радиомодема

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 14:04

    Документация процедуры

    3_Запрос_документов_НОВЫЙ.doc

    4_ДОГОВОР_поставки_ЕИ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка радиомодема

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 07:00 GMT +311.03.2020 07:0011.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133545Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка радиомодема

    Начальная цена

    665 739,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение продукции будет осуществляться на следующих условиях: - оплата поставляемой продукции: - в случае, когда приобретение Продукции осуществляется у субъекта малого и среднего предпринимательства, Покупатель обязан произвести оплату поставленной по договору Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями настоящего договора. - в случае, когда приобретение Продукции осуществляется НЕ у субъекта малого и среднего предпринимательства, Покупатель обязан произвести оплату поставленной по договору Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями настоящего договора. В случае предъявления к Поставщику требований, связанных с поставкой некачественной или некомплектной Продукции, Покупатель имеет право приостановить оплату Продукции до урегулирования с Поставщиком предъявленных требований. - поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК). - датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной/УПД; - стоимость продукции включает транспортные расходы.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Радиомодем ЛРМ-100 136-174МГц ДИФШ.464511.001 ТУ"

    Кол-во: 3.000

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