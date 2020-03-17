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    Главная / Торги / Поставка клапанов предохранительных для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2020 году

    Поставка клапанов предохранительных для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133541Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133541

    Наименование закупки

    Поставка клапанов предохранительных для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 13:58

    Документация процедуры

    Спецификация_.xlsx

    Задание_Заказчика.xlsx

    Договор.docx

    Приложение____Список_документов_к_договору.PDF

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Юридический адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Почтовый адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-67-39

    Факс

    +7 8452 30-69-34

    Адрес электронной почты

    tender@utg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щербаков Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка клапанов предохранительных для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.03.2020 10:00 GMT +317.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133541Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка клапанов предохранительных для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2020 году

    Начальная цена

    831 620,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Место поставки товара: Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия поставки: Условия оплаты и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан предохранительный пружинный фланцевый СППКР 100-16-03 17с6нж Ду100ММ Ру16 ст.20Л У1 с ручным подрывом, с КОФ ТУ 3742-003-82036660-2013"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Клапан предохранительный пружинный фланцевый СППКР 50-16-04 17лс17нж Ду50ММ Ру16 ст.20Л ХЛ1 с ручным подрывом ТУ 3742-003-82036660-2013"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Клапан предохранительный пружинный фланцевый СППКР 50-16-04 17лс17нж Ду50ММ Ру16 ст.20Л ХЛ1 с ручным подрывом ТУ 3742-003-82036660-2013"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Клапан предохранительный пружинный фланцевый СППКР 80-63-03 17с89нж Ду80ММ Ру63 ст.20Л У1 с ручным подрывом, с КОФ ТУ 3742-003-82036660-2013"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Клапан предохранительный пружинный фланцевый СППКР 50-63-03 17с16нж Ду50ММ Ру63 ст.20Л У1 с ручным подрывом ТУ 3742-003-82036660-2013"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Клапан балансировочный Danfoss MVT LF Ду15ММ Ру20МЕГАПА внутренняя резьба латунь 2.5М3/Ч"

    Кол-во: 18.000

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