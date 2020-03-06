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    Главная / Торги / Приобретение замков для О2О

    Приобретение замков для О2О

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 07:0006.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133538Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133538

    Наименование закупки

    Приобретение замков для О2О

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 13:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30

    Контактный телефон

    +7 499 999-82-83

    Факс

    +7 499 999-82-83

    Адрес электронной почты

    tenders-b2b@rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Булхов Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение замков для О2О

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 07:00 GMT +306.03.2020 07:0006.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133538Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение замков для О2О

    Начальная цена

    55 496,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 7АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата в течение 45 календарных дней после поставки (для МСП - 15 рабочих дней). Стоимость доставки включить в цену товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замок накладной ЗНД1-М"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Замок накладной 3НД-1А"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Замок врезной ЗВ4-1-8"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Замок врезной 3В 8-8М"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Личинка замка Apecs SC-70-Z-NI"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 6"

    "Замок врезной 3В 8-4"

    Кол-во: 1.000

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    27.11.2018 04:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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    Регион:
    Саха /Якутия/ Республика
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