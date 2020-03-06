Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Медикаменты

    Медикаменты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 00:0006.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133534Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133534

    Наименование закупки

    Медикаменты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 14:37

    Документация процедуры

    ГИСП_Договор_поставки__-ОБРАЗЕЦ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Юридический адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Почтовый адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Контактный телефон

    +7 83192 4-33-31

    Факс

    Адрес электронной почты

    digpvi@soc.pln.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Медикаменты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 00:00 GMT +306.03.2020 00:0006.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133534Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Медикаменты

    Начальная цена

    76 493,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, Пильнинский район, с.Курмыш, ул.Советская, д.3, ГБУ «Пильнинский дом-интернат»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет по настоящему договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 30 календарных дней после поставки 100%. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика до склада Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Адрес местонахождения

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Новокаин 0.5ПРОЦ 5МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Бриллиантовый зеленый раствор 1ПРОЦ флакон 10МЛ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Хлорид натрия 0.9ПРОЦ 200МЛ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Препарат Синафлан МНН-Флуоцинолона ацетонид мазь для наружного применения туба 10Г 0,25МГ 1ШТ 15ГРАД ЦЕЛЬС 3 года ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Хлоргексидин 0.05ПРОЦ 400МЛ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Система для вливания цитостатических растворов Цито-Сет Инфузия А1685SNF Б.Браун Медикал Индастриз Сдн. Бхд. Малайзия с 5 инъекционными портами"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Препарат Лизиноприл МНН-Лизиноприл таблетки 30ШТ 5МГ не выше 25ГРАД ЦЕЛЬС 3 года ЛП-001081 ООО "Озон" Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Цианокобаламин медицинский ЦИАНОКОБАЛАМИНА ГИДРОХЛОРИД 500МГ/МЛ 10 шт/уп"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Омепразол МНН-Омепразол капсулы 20МГ 20ШТ 25ГРАД ЦЕЛЬС 3 года ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Препарат Мексидол ампулы 5ПРОЦ 5МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Шприц одноразовый Инжект 2МЛ с приложенной иглой"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 12"

    "Шприц одноразовый 5МЛ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 13"

    "Шприц одноразовый двухкомпонентный 10МЛ G21 0.80х38ММ Luer с приложенной/имп. иглой №1 ООО "Кострома-Медико" Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 14"

    "Препарат Милдронат раствор для инъекций ампулы 10ПРОЦ 5МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Средство ноотропное Винпоцетин концентрат для приготовления раствора для инфузий ампулы 5МГ 10ШТ 5МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Преднизолон раствор для инъекций ампулы 1МЛ 3% 3ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Андипал таблетки 10ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Препарат Эгилок таблетки 50МГ 60ШТ ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» Венгрия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Пентоксифиллин ампулы 2% 5мл №10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Препарат, содержащий железо Сорбифер Дурулес таблетки 50ШТ ЭГИС ЗАО Фармацевтический завод"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 21"

    "Ангиопротектор Троксерутин гель 2ПРОЦ 40Г"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Ибупрофен таблетки 400МГ 20ШТ ОАО "Синтез" Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Средство Релиф суппозитории ректальные №12 ISTITUTO de ANGELI, S.r.L. Италия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Препарат Кардикет таблетки 20МГ 20ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 25"

    "Димедрол раствор для инъекций ампулы 1ПРОЦ 1МЛ №10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 26"

    "Анальгин 50ПРОЦ 10ШТ 2МЛ ГОСТ 17768-90"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 27"

    "Панкреатин Креон 10000 таблетки 20ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 28"

    "Средство спазмолитическое ДРОТАВЕРИН раствор д/инъекций ампулы 20МГ/МЛ 2х5ШТ 2МЛ ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Амикацин Сульфат флакон 500МГ 10МЛ №50 ОАО Синтез Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 30"

    "Средство муколитическое и отхаркивающее Таблетки от кашля таблетки 10ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Маска защитная медицинская трехслойная на резинках 50ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Бинт марлевый нестерильный 5Мx10СМ индивидуальная упаковка"

    Кол-во: 20.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Ценовой запрос № 262663
    Поставка лекарственных препаратов №3
    Поставка лекарственных препаратов №3
    262663
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить