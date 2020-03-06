Условия договора

Условия оплаты и доставки

Срок поставки в течение 50 календарных дней с момента подписания договора. Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения обязательств по договору.