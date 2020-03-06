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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка муфт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2020 13:56
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 918 980-98-38
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
d.kocheridi@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матютин Дмитрий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка муфт
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.03.2020 08:00 GMT +306.03.2020 08:0006.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133531Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка муфт
Начальная цена
397 605,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Адыгея Республика, 385069, Республика Адыгея, г. Майкоп, с-з п. Родниковый 3 км участок 7 от ориентира-здание школы ул. Ленина, 14,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок поставки в течение 50 календарных дней с момента подписания договора. Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения обязательств по договору.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Кол-во: 3.000
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