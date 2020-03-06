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    Главная / Торги / Поставка муфт

    Поставка муфт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 08:0006.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133531Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133531

    Наименование закупки

    Поставка муфт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 13:56

    Документация процедуры

    п.1_ИФС_ОЛ_3799-017-31049454-2015.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 918 980-98-38

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    d.kocheridi@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матютин Дмитрий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Адыгея Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка муфт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 08:00 GMT +306.03.2020 08:0006.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133531Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка муфт

    Начальная цена

    397 605,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Адыгея Республика, 385069, Республика Адыгея, г. Майкоп, с-з п. Родниковый 3 км участок 7 от ориентира-здание школы ул. Ленина, 14,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки в течение 50 календарных дней с момента подписания договора. Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения обязательств по договору.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта изолирующая монолитная ИММ-219-5.4-У СпецПротект 007/109 с искроразрядником HGS100Ex ТУ 3647-006-93719333-2009"

    Кол-во: 3.000

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