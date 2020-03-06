www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Закупка комплектующих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2020 13:33
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Контактный телефон
+7 495 631-55-81
Факс
+7 495 719-52-22
Адрес электронной почты
info@medgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андрианова Светлана Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка комплектующих
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.03.2020 08:00 GMT +306.03.2020 08:0006.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133526Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка комплектующих
Начальная цена
806 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Наметкина 16, к.4, г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
2.1. Поставщик обязуется поставить Товар в срок не более 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты подписания договора.Товар считается поставленным Покупателю с момента его передачи Поставщиком Покупателю по товарной накладной.3.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям нормативной документации, технической и эксплуатационной документации производителя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ОКДЦ ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Кол-во: 260.000
Кол-во: 260.000
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