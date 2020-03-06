Условия договора

Условия оплаты и доставки

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар в срок не более 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты подписания договора.Товар считается поставленным Покупателю с момента его передачи Поставщиком Покупателю по товарной накладной.3.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям нормативной документации, технической и эксплуатационной документации производителя.