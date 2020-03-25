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    Главная / Торги / Поставка металлопродукции

    Поставка металлопродукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2020 12:0025.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133525Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133525

    Наименование закупки

    Поставка металлопродукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 14:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-40-66

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A_Verbovskiy@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлопродукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2020 12:00 GMT +325.03.2020 12:0025.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133525Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопродукции

    Начальная цена

    614 340,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 142717, область Московская, район Ленинский, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, проезд Проектируемый № 5537, владение 15, строение 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубка медная 15.88х15000ММ ГОСТ 617-2006 ASTM B68M-99"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Трубка медная 19.05х15000ММ ГОСТ 617-2006 ASTM B68M-99"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Круг стальной 12Х18Н10Т 445ММ 0.16М ГОСТ 5632-61"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Лист стальной холоднокатаный 3ММ 1250ММ 2500ММ 20 ГОСТ 16523-97"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Труба 50х3.5ММ-6000ММ ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 6"

    "Труба профильная квадратная 40х20ММ AISI 304 3.6М"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 7"

    "Труба 6х1.5ММ 316L А-Flow"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Труба 160х5ММх6000ММ 12Х18Н10Т (ТР 321) ГОСТ 9940-81"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Круг стальной горячекатаный 170ММ 08х17н13м2т (AISI 316Ti) 200ММ ГОСТ 5949-75"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Круг стальной горячекатаный 90ММ 08х17н13м2т (AISI 316Ti) ГОСТ 5949-75"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Круг стальной горячекатаный 12ММ 30ХГСА ГОСТ 2590"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 12"

    "Круг стальной горячекатаный 10ММ 95Х18 ГОСТ 5949-75"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 13"

    "Лист стальной холоднокатаный 1.5ММ 1250ММ 2500ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 19904-74"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Шестигранник стальной горячекатаный 12Х18Н10Т 27ММ калиброванный h11 ГОСТ 8560-78"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 15"

    "Шестигранник стальной горячекатаный 12Х18Н10Т 19ММ калиброванный h11 ГОСТ 8560-78"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 16"

    "Шестигранник стальной горячекатаный 12Х18Н10Т 14ММ калиброванный h11 ГОСТ 8560-78"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 17"

    "Пруток латунный шестигранный п/тв Л59-1 32ММ ГОСТ 2060-90"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 18"

    "Пруток латунный шестигранный п/тв Л59-1 14ММ ГОСТ 2060-90"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Круг стальной горячекатаный 25ММ 08х17н13м2т (AISI 316Ti) ГОСТ 5949-75"

    Кол-во: 16.000

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