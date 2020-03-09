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    Главная / Торги / Поставка установки для оценки защитной способности ингибиторов коррозии

    Поставка установки для оценки защитной способности ингибиторов коррозии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.03.2020 10:3009.03.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133524Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133524

    Наименование закупки

    Поставка установки для оценки защитной способности ингибиторов коррозии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 17:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-40-66

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A_Verbovskiy@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка установки для оценки защитной способности ингибиторов коррозии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.03.2020 10:30 GMT +309.03.2020 10:3009.03.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133524Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка установки для оценки защитной способности ингибиторов коррозии

    Начальная цена

    368 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 142717, область Московская, район Ленинский, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, проезд Проектируемый № 5537, владение 15, строение 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прибор лабораторный Установка для оценки защитной способности ингибиторов коррозии гравиметрическим методом на две U-образные ячейки ГРП-СНПХ-05"

    Кол-во: 1.000

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    Лоты:
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