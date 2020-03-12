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    Главная / Торги / Поставка ограждений и креплений

    Поставка ограждений и креплений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133520Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133520

    Наименование закупки

    Поставка ограждений и креплений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 13:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 75-03-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    IvanovIA@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ограждений и креплений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 07:00 GMT +312.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133520Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ограждений и креплений

    Начальная цена

    213 941,78

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353521, Краснодарский край, Тимрюкский район, ст. Голубицкая, ул.Курортная, д. 102Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную продукцию в течение 15 рабочих дней со дня приемки покупателем продукции и получения оригинала счета-фактуры Поставщика. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Секция заграждения Махаон-С150 ДАБР 425729.163-01 2Мх3.13М RAL 5015"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 2"

    "Панель сварная Махаон-С150 ТР.600.00.200 3090х1940 RAL 5015"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 3"

    "Опора заграждения ДАБР.425978.026 82х80х2х2900ММ RAL 5015"

    Кол-во: 2.000

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