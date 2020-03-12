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Наименование закупки
Поставка ограждений и креплений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2020 13:06
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-03-16
Факс
Адрес электронной почты
IvanovIA@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ограждений и креплений
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.03.2020 07:00 GMT +312.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133520Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ограждений и креплений
Начальная цена
213 941,78
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 353521, Краснодарский край, Тимрюкский район, ст. Голубицкая, ул.Курортная, д. 102Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную продукцию в течение 15 рабочих дней со дня приемки покупателем продукции и получения оригинала счета-фактуры Поставщика. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 11.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 2.000
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