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Наименование закупки
Оборудование для создания канала связи на основе 4G-роутера Robustel R2000-4L
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.03.2020 11:22
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»
Почтовый адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»
Контактный телефон
+7 495 276-01-94 доб. 4078
Факс
--
Адрес электронной почты
Sergei.Kozlovskii@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козловский Сергей Константинович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оборудование для создания канала связи на основе 4G-роутера Robustel R2000-4L
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.03.2020 00:00 GMT +331.03.2020 00:0031.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133515Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование для создания канала связи на основе 4G-роутера Robustel R2000-4L
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Адрес поставки
Московская область, 143421, Московская обл., Красногорский район, сельское поселение Ильинское, 26 км автодороги "Балтия", бизнес-центр "Рига Ленд", строение 5, подъезд 2, 3 этажРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка до двери, стоимость доставки включить в стоимость товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСК. ОБЛ.
Все закупки и тендеры Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСК. ОБЛ.
Адрес местонахождения
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»
Наименование заказчика
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСК. ОБЛ.
Все закупки и тендеры Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСК. ОБЛ.
Адрес местонахождения
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
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