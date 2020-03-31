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    Главная / Торги / Оборудование для создания канала связи на основе 4G-роутера Robustel R2000-4L

    Оборудование для создания канала связи на основе 4G-роутера Robustel R2000-4L

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.03.2020 00:0031.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133515Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133515

    Наименование закупки

    Оборудование для создания канала связи на основе 4G-роутера Robustel R2000-4L

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 11:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФИЛИАЛ "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСК. ОБЛ.

    Юридический адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»

    Почтовый адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»

    Контактный телефон

    +7 495 276-01-94 доб. 4078

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Sergei.Kozlovskii@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козловский Сергей Константинович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оборудование для создания канала связи на основе 4G-роутера Robustel R2000-4L

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.03.2020 00:00 GMT +331.03.2020 00:0031.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133515Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование для создания канала связи на основе 4G-роутера Robustel R2000-4L

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Московская область, 143421, Московская обл., Красногорский район, сельское поселение Ильинское, 26 км автодороги "Балтия", бизнес-центр "Рига Ленд", строение 5, подъезд 2, 3 этажРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка до двери, стоимость доставки включить в стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСК. ОБЛ.
    Все закупки и тендеры Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСК. ОБЛ.

    Адрес местонахождения

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»

    Наименование заказчика

    Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСК. ОБЛ.
    Все закупки и тендеры Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСК. ОБЛ.

    Адрес местонахождения

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Роутер 4G Robustel R2000-4L"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Антенна Triada-2693-SMA"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "блок питания Novacom 12в 500мА BGS2T(485) "

    Кол-во: 15.000

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