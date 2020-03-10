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    Главная / Торги / поставка мебели для оснащения одной лаунж зоны на объекте Технопарк

    поставка мебели для оснащения одной лаунж зоны на объекте Технопарк

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 15:0010.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133514Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133514

    Наименование закупки

    поставка мебели для оснащения одной лаунж зоны на объекте Технопарк

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 12:31

    Документация процедуры

    Форма_подачи_КП_мебель.docx

    изм.ТЗ_на_поставку_мебели_в_лаунж_04.03.2020.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Юридический адрес

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    Почтовый адрес

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Контактный телефон

    +7 495 956-00-33

    Факс

    +7 495 739-53-06

    Адрес электронной почты

    SkZakupki@sk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дармонук Наталия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели для оснащения одной лаунж зоны на объекте Технопарк

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 15:00 GMT +310.03.2020 15:0010.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133514Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для оснащения одной лаунж зоны на объекте Технопарк

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, территория Инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с ТЗ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФОНД "СКОЛКОВО"
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Адрес местонахождения

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Наименование заказчика

    ФОНД "СКОЛКОВО"
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Адрес местонахождения

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Наименование заказчика

    ФОНД "СКОЛКОВО"
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Адрес местонахождения

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Наименование заказчика

    ФОНД "СКОЛКОВО"
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Адрес местонахождения

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка мебели для оснащения одной лаунж зоны на объекте Технопарк"

    Кол-во: 1.000

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