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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
поставка мебели для оснащения одной лаунж зоны на объекте Технопарк
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2020 12:31
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
Почтовый адрес
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
Контактный телефон
+7 495 956-00-33
Факс
+7 495 739-53-06
Адрес электронной почты
SkZakupki@sk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дармонук Наталия Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели для оснащения одной лаунж зоны на объекте Технопарк
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.03.2020 15:00 GMT +310.03.2020 15:0010.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133514Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели для оснащения одной лаунж зоны на объекте Технопарк
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, территория Инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в соответствии с ТЗ
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
Адрес местонахождения
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
Адрес местонахождения
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
Адрес местонахождения
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
Кол-во: 1.000
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