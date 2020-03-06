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    Главная / Торги / Приобретение альпинистского снаряжения для ЧФ ПАО Ростелеком

    Приобретение альпинистского снаряжения для ЧФ ПАО Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 07:0006.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133513Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133513

    Наименование закупки

    Приобретение альпинистского снаряжения для ЧФ ПАО Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 12:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30

    Контактный телефон

    +7 499 999-82-83

    Факс

    +7 499 999-82-83

    Адрес электронной почты

    tenders-b2b@rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Булхов Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение альпинистского снаряжения для ЧФ ПАО Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 07:00 GMT +306.03.2020 07:0006.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133513Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение альпинистского снаряжения для ЧФ ПАО Ростелеком

    Начальная цена

    31 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, д.43 аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата -45 к.д., для МСП- 15 р.д. , по счету -7 к.д. после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зажим страховоч, тип: ручной, произ-ь: VENTO, обознач/модель: "Жумар", размеры: D8...12мм, материал: Дюраль, сталь, макс нагрузка: 4 кН"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Зажим страховочный, производитель: VENTO, обозначение/модель: Кроль дюраль, размеры: D8...12мм"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Блок-ролик, тип: с подш, пр: Vertical, партномер/арт: ver 0402, назн: для страх, подним и опуск грузов, натяг перил и созд полиспастов, мат: сталь"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Карабин, обозначение/модель: Ринг трапеция, размеры: B61 x L117мм, тип замка: муфта резьбовая, материал: сталь"

    Кол-во: 25.000

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