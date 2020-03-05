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    Главная / Торги / Поставка ветоши (х/б "Постель" цветная) для протирки

    Поставка ветоши (х/б "Постель" цветная) для протирки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 22:0005.03.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133511Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133511

    Наименование закупки

    Поставка ветоши (х/б "Постель" цветная) для протирки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 12:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    филиал ПАО "Газпром" "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Екатеринбурге
    Все закупки и тендеры "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пр-т Ленина, 50 Б

    Контактный телефон

    +7 343 359-78-78

    Факс

    +7 343 359-79-34

    Адрес электронной почты

    yuralmuo@su.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ветоши (х/б "Постель" цветная) для протирки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 22:00 GMT +305.03.2020 22:0005.03.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133511Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ветоши (х/б "Постель" цветная) для протирки

    Начальная цена

    11 886,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт. Ленина 50БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка за счет средств поставщика и включена в стоимость товара. Оплата в течение 15 рабочих дней с даты подписания товарной накладной, при условии выставления счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пр-т Ленина, 50 Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ветошь экстра "Цветные простыни" х/б 70х80СМ"

    Кол-во: 210.000

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