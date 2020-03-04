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    Главная / Торги / Поставка биотоплива для настольного камина и лотка для столовых приборов для МРФ Юг

    Поставка биотоплива для настольного камина и лотка для столовых приборов для МРФ Юг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 13:0004.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133509Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133509

    Наименование закупки

    Поставка биотоплива для настольного камина и лотка для столовых приборов для МРФ Юг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 13:13

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8442 38-13-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender_south@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зачитайлова Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка биотоплива для настольного камина и лотка для столовых приборов для МРФ Юг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 13:00 GMT +304.03.2020 13:0004.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133509Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка биотоплива для настольного камина и лотка для столовых приборов для МРФ Юг

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 59Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    расчёт 100% после поставки, КП в виде письма вложить в Документацию

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Топливо для биокамина 1 л"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Лоток для столовых приборов 40*24 см"

    Кол-во: 1.000

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