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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
ЦЗ 21 Счетчики газа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2020 12:07
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В
Почтовый адрес
364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В
Контактный телефон
+7 938 000-19-78
Факс
+7 8712 29-50-41
Адрес электронной почты
Dashaeva@chechengazprom.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дашаева Залина Саид-Хусаиновна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЦЗ 21 Счетчики газа
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.03.2020 10:00 GMT +306.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133507Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЦЗ 21 Счетчики газа
Начальная цена
38 072,52
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Чеченская Республика*, г. Грозный, поселок Карпинский курган, ул. Володарского, база ЧеченгазпромаРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами акта сдачи-приемки (товарной накладной) товара при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и иных документов, указанных в п. 4.1.1. настоящего Договора. Расходы по транспортировке (доставке) Товара до пункта назначения (за исключением случаев самовывоза Товара Покупателем) несет Поставщик
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Грозный
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный
Адрес местонахождения
364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
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