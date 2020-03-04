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Наименование закупки
Жёсткий диск 300Gb 2,5" IBM Hot-Swap 6Gbps NL SAS 15000rpm 81Y9671/81Y9670
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2020 11:56
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 8442 38-13-78
Факс
Адрес электронной почты
tender_south@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зачитайлова Евгения Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Жёсткий диск 300Gb 2,5" IBM Hot-Swap 6Gbps NL SAS 15000rpm 81Y9671/81Y9670
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.03.2020 15:00 GMT +304.03.2020 15:0004.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133506Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Жёсткий диск 300Gb 2,5" IBM Hot-Swap 6Gbps NL SAS 15000rpm 81Y9671/81Y9670
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ландшафтная, 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 7 календарный дней после поставки Поставка в течение 7 календарных дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 1.000
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