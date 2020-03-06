Поставка товаров растениеводства для ООО "Газпром переработка" в 2020 году.

Условия договора

Оренбургская область, Филиал "Оренбургский ГПЗ" ООО "Газпром переработка" , 460511, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, п/о п. Каргала, 30-й км., № 1, ИНН 1102054991, КПП 563843001, р/сч. 40702810600150000582 в ф-ле Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» (г. Санкт-Петербург), БИК 044030827, кор/сч. 30101810200000000827 Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленной продукции производится в срок не более 15 календарных дней по договору (отдельному этапу договора) со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора), согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы №ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры;стоимость тары и транспортных расходов должна быть включена в цену продукции;