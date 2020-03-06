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    Главная / Торги / Поставка фотооборудования

    Поставка фотооборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 09:3006.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133502Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133502

    Наименование закупки

    Поставка фотооборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 12:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фотооборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 09:30 GMT +306.03.2020 09:3006.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133502Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фотооборудования

    Начальная цена

    252 885,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Санкт-Петербург город федерального значения, Московский проспект, д.139, к.1, стр.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 15 дней для СМСП, 60 дней для не СМСП, доставка включена в стоимость поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штатив трипод для видеокамеры GreenBean HDV Elite 756 177СМ 96СМ 3 8КГ алюминиевый сплав 5.6КГ с головкой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Софт-бокс ProFoto Softbox RFi 1.3х2' 400х600ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Система подвеса фона Manfrotto 1314B"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Штатив стабилизатор электронный для фото- и видеокамер DJI Ronin-SC 2КГ пластик/металл черный 1.1КГ 3-осевой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Трансмиттер Godox Xpro-C TTL для Canon"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Осветитель светодиодный Godox SL-100W 100ВТ байонет Bowens"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Радиосистема Sennheiser XSW-D PORTABLE LAVALIER SET"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 355х295х225ММ 3.9КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Фон FST B-33 Extra White тканевый белый 3000х3000ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Октобокс ProFoto OCF Softbox 2' Octa 600ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Стойка Falcon Eyes FEL-2900ST.0 2900ММ пружинный амортизатор"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Отражатель Fujimi FJ 702-60 600ММ 5 в 1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Фон FST виниловый белый 2200х4300ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen 1518G полиэстр зеленый 1450х1950ММ складной, на раме"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Фон FST BP-025 тканевый белый 1500х2000ММ складной"

    Кол-во: 1.000

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