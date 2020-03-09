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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к автомобил. Mercedes-Benz GL 450

    Поставка запасных частей к автомобил. Mercedes-Benz GL 450

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.03.2020 09:0009.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133500Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133500

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к автомобил. Mercedes-Benz GL 450

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 12:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР ГРУПП"
    Все закупки и тендеры ООО "ЛИДЕР ГРУПП"

    Юридический адрес

    628240, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СОВЕТСКИЙ, МКР ЗАПАДНЫЙ, 3А,

    Почтовый адрес

    628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский р-н, г. Советский, мкр. Западный, д.3А

    Контактный телефон

    +7 902 825-07-99

    Факс

    Адрес электронной почты

    systerov.maksim@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сыстеров Максим Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к автомобил. Mercedes-Benz GL 450

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.03.2020 09:00 GMT +309.03.2020 09:0009.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133500Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к автомобил. Mercedes-Benz GL 450

    Начальная цена

    39 730,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), г.Советский мкр.Западный д.3аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата при получении запасных частей

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ЛИДЕР ГРУПП"
    Все закупки и тендеры ООО "ЛИДЕР ГРУПП"

    Адрес местонахождения

    628240, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СОВЕТСКИЙ, МКР ЗАПАДНЫЙ, 3А,

    628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский р-н, г. Советский, мкр. Западный, д.3А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Груз с/клеющийся"

    Кол-во: 1950.000

    "Позиция 2"

    "Масло моторное MOBIL 5W40 4л"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Масло моторное MOBIL 5W40 1л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Фильтр маслянный (вставка)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Фильтр салона"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Жидкость гидравлическая PENTOSIN CHF-11S 1л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Болт м6 (Болт М6 крепления картера АКПП)"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 10"

    "Прокладка АКПП MB W204/W203/W211/W212/W463/X163/W1"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ 1ЕД=1Л/ ATF OEL 5L"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Фильтр АКПП"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "датчик износа колодок ! L=25\ MB Viano/W211/220/X164 4WD all 02>"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "колодки дисковые з. \ MB C219/W164/X164/W251/V251 04>"

    Кол-во: 1.000

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