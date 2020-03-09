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Наименование закупки
Поставка запасных частей к автомобил. Mercedes-Benz GL 450
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2020 12:12
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628240, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СОВЕТСКИЙ, МКР ЗАПАДНЫЙ, 3А,
Почтовый адрес
628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский р-н, г. Советский, мкр. Западный, д.3А
Контактный телефон
+7 902 825-07-99
Факс
Адрес электронной почты
systerov.maksim@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Сыстеров Максим Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей к автомобил. Mercedes-Benz GL 450
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.03.2020 09:00 GMT +309.03.2020 09:0009.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133500Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к автомобил. Mercedes-Benz GL 450
Начальная цена
39 730,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), г.Советский мкр.Западный д.3аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата при получении запасных частей
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ЛИДЕР ГРУПП"
Все закупки и тендеры ООО "ЛИДЕР ГРУПП"
Адрес местонахождения
628240, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СОВЕТСКИЙ, МКР ЗАПАДНЫЙ, 3А,
628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский р-н, г. Советский, мкр. Западный, д.3А
Кол-во: 1950.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 2.000
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