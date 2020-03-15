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    Главная / Торги / Поставка спецпитания (молоко) для филиалов Общества ЯНАО

    Поставка спецпитания (молоко) для филиалов Общества ЯНАО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.03.2020 22:0015.03.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133492Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133492

    Наименование закупки

    Поставка спецпитания (молоко) для филиалов Общества ЯНАО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 10:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 75-03-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    IvanovIA@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка спецпитания (молоко) для филиалов Общества ЯНАО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.03.2020 22:00 GMT +315.03.2020 22:0015.03.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133492Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецпитания (молоко) для филиалов Общества ЯНАО

    Начальная цена

    388 970,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), ЯНАО,Продукции осуществляется Поставщиком по адресам, указанным в приложение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка Продукции осуществляется Поставщиком по адресам, указанным в договоре. Оплата за принятую партию Продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания накладной по форме ТОРГ-12, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Молоко питьевое ультрапастеризованное Узоры 3.2ПРОЦ 1Л;ДМ3 картонная упаковка 12ШТ 683160 ООО "МолоКом" Россия"

    Кол-во: 7098.000

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