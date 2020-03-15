Поставка спецпитания (молоко) для филиалов Общества ЯНАО

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка Продукции осуществляется Поставщиком по адресам, указанным в договоре. Оплата за принятую партию Продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания накладной по форме ТОРГ-12, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры.