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Наименование закупки
Поставка спецпитания (молоко) для филиалов Общества ЯНАО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2020 10:55
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-03-16
Факс
Адрес электронной почты
IvanovIA@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спецпитания (молоко) для филиалов Общества ЯНАО
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.03.2020 22:00 GMT +315.03.2020 22:0015.03.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133492Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецпитания (молоко) для филиалов Общества ЯНАО
Начальная цена
388 970,40
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), ЯНАО,Продукции осуществляется Поставщиком по адресам, указанным в приложение 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка Продукции осуществляется Поставщиком по адресам, указанным в договоре. Оплата за принятую партию Продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания накладной по форме ТОРГ-12, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 7098.000
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