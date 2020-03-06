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    Главная / Торги / Материалы для изготовления пластиковой двери

    Материалы для изготовления пластиковой двери

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 00:0006.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133491Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133491

    Наименование закупки

    Материалы для изготовления пластиковой двери

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 12:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Контактный телефон

    +7 831 433-77-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    pk244@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Материалы для изготовления пластиковой двери

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 00:00 GMT +306.03.2020 00:0006.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133491Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы для изготовления пластиковой двери

    Начальная цена

    19 767,41

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рубо, д. 5АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 10 дней. Доставка за счет Поставщика. Оплата в течение 10 дней с даты поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НСТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ручка дверная скоба 30х300ММ металлическая VRO 053"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Доводчик дверной Geze TS-1500 металл серебро 1100ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Пена монтажная для монтажного пистолета"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Саморез с шестигранной головкой Tech-Krep 3.9ММх19ММ сверлоконечный сталь"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 5"

    "Саморез универсальный по металлу Tech-Krep 5ММх70ММ углеродистая сталь 3649"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Механизм поворотный"

    Кол-во: 2.000

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