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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
поставка в собственность Заказчика канцелярских принадлежностей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2020 11:05
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
296000, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, 1А
Почтовый адрес
296000, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, 1А
Контактный телефон
+7 978 087-41-76
Факс
Адрес электронной почты
Mr.kladiy@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка в собственность Заказчика канцелярских принадлежностей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.03.2020 08:30 GMT +306.03.2020 08:3006.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133488Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка в собственность Заказчика канцелярских принадлежностей
Начальная цена
50 401,20
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Крым Республика, 296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, д. 1АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течении 15 рабочих дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Адрес местонахождения
296000, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, 1А
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 135.000
Кол-во: 4.000
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