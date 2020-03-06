Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / поставка в собственность Заказчика канцелярских принадлежностей

    поставка в собственность Заказчика канцелярских принадлежностей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 08:3006.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133488Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133488

    Наименование закупки

    поставка в собственность Заказчика канцелярских принадлежностей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 11:05

    Документация процедуры

    контракт.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
    Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

    Юридический адрес

    296000, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, 1А

    Почтовый адрес

    296000, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, 1А

    Контактный телефон

    +7 978 087-41-76

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mr.kladiy@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Крым Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка в собственность Заказчика канцелярских принадлежностей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 08:30 GMT +306.03.2020 08:3006.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133488Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка в собственность Заказчика канцелярских принадлежностей

    Начальная цена

    50 401,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Крым Республика, 296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, д. 1АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течении 15 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
    Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

    Адрес местонахождения

    296000, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, 1А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Папка-скоросшиватель"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 2"

    "Файлы"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Бумага офисная А4"

    Кол-во: 135.000

    "Позиция 4"

    "Бумага офисная А4"

    Кол-во: 4.000

    Позвонить