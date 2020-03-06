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    Главная / Торги / гигрометры

    гигрометры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 00:0006.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133479Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133479

    Наименование закупки

    гигрометры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 10:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Психиатрическая больница № 2 г.Нижнего Новгорода"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ПБ № 2 г.Н.Н"

    Юридический адрес

    603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Июльских дней, 28

    Почтовый адрес

    603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 72

    Контактный телефон

    +7 831 245-33-23

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakazpb2@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Гигрометры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 00:00 GMT +306.03.2020 00:0006.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133479Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Гигрометры

    Начальная цена

    100 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, ул.Июльских дней д.28 (склад)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 15 банковских дней после поставкидоставка транспортом Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ПБ № 2 г.Н.Н"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ПБ № 2 г.Н.Н"

    Адрес местонахождения

    603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Июльских дней, 28

    603011, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Октябрьской Революции, 72

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гигрометр психрометрический ВИТ-2 54...90ПРОЦ +15...+40ГРАД ЦЕЛЬС 325х120х50ММ с поверкой"

    Кол-во: 2.000

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