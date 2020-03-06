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    Главная / Торги / Приобретение моторного масла

    Приобретение моторного масла

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 13:3006.03.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133478Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133478

    Наименование закупки

    Приобретение моторного масла

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 10:24

    Документация процедуры

    ТЗ_БСМП_г._Дзержинска_(масло)1.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "БСМП Г. ДЗЕРЖИНСКА"

    Юридический адрес

    606019, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПИРОГОВА, 8,

    Почтовый адрес

    606019, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПИРОГОВА, 8

    Контактный телефон

    +7 8313 21-09-23

    Факс

    Адрес электронной почты

    bsmp@dzerbsmp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гуткин Михаил Рудольфович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение моторного масла

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 13:30 GMT +306.03.2020 13:3006.03.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133478Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение моторного масла

    Начальная цена

    33 999,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Дзержинск. ул. Пирогова д.8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование не предусмотрено. Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара, после подписания Заказчиком документов о приемке товара в течение 15 рабочих дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "БСМП Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "БСМП Г. ДЗЕРЖИНСКА"

    Адрес местонахождения

    606019, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПИРОГОВА, 8,

    606019, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПИРОГОВА, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное полусинтетическое Kuttenkeuler Galaxis Extra 3 PP BN10 10W40 SN/CF A3/B4 бочка 4Л"

    Кол-во: 30.000

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