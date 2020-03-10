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    Главная / Торги / Поставка сорочек форменных

    Поставка сорочек форменных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133476Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133476

    Наименование закупки

    Поставка сорочек форменных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 10:37

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_(проект)_Сорочки_форменые.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Газпром охрана"
    Все закупки и тендеры ООО ЧОП "Газпром охрана"

    Юридический адрес

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 корп 1

    Почтовый адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-74-10

    Факс

    +7 495 817-75-65

    Адрес электронной почты

    gazpromohrana@okhrana.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сорочек форменных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 10:00 GMT +310.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133476Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сорочек форменных

    Начальная цена

    625 083,15

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, д.101, складское помещение ООО ЧОП «Газпром охрана».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата в течение 15 раб. дней после подписания товарной накладной. Все расходы по доставке Товара в место поставки несет Поставщик.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО ЧОП "Газпром охрана"
    Все закупки и тендеры ООО ЧОП "Газпром охрана"

    Адрес местонахождения

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 корп 1

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рубашка форменная 526 с коротким рукавом олива сорочечная ткань (п/э 65%, вискоза 35%) Два нагрудных кармана с клапанами на пуговице. Прорезь в кармане для ручки/бейджа. Погоны."

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 2"

    "Рубашка форменная 527 с длинным рукавом олива сорочечная ткань (п/э 65%, вискоза 35%)"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 3"

    "Рубашка 527 белый сорочечная ткань (п/э 65%, вискоза 35%) с длинным рукавом два нагрудных кармана с клапанами на пуговице. Прорезь в кармане для ручки/бейджа. Погоны."

    Кол-во: 85.000

    "Позиция 4"

    "Рубашка форменная 526 с коротким рукавом белая сорочечная ткань (п/э 65%, вискоза 35%) Два нагрудных кармана с клапанами на пуговице. Прорезь в кармане для ручки/бейджа. Погоны."

    Кол-во: 85.000

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