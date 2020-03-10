Цена договора и требования к обеспечению

Постоплата в течение 15 раб. дней после подписания товарной накладной. Все расходы по доставке Товара в место поставки несет Поставщик.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Рубашка форменная 526 с коротким рукавом олива сорочечная ткань (п/э 65%, вискоза 35%) Два нагрудных кармана с клапанами на пуговице. Прорезь в кармане для ручки/бейджа. Погоны." Кол-во: 250.000

"Позиция 2" "Рубашка форменная 527 с длинным рукавом олива сорочечная ткань (п/э 65%, вискоза 35%)" Кол-во: 250.000

"Позиция 3" "Рубашка 527 белый сорочечная ткань (п/э 65%, вискоза 35%) с длинным рукавом два нагрудных кармана с клапанами на пуговице. Прорезь в кармане для ручки/бейджа. Погоны." Кол-во: 85.000