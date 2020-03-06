Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленного Товара осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в пределах утвержденных плановых ассигнований, выделенных лимитов бюджетных обязательств и объема фактически поставленного Товара. Оплата производится за фактически поставленный Товар в течение 15 рабочих дней после дня подписания акта приема-передачи и предоставления документов на оплату. Авансирование не более 30% от стоимости договора.