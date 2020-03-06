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    Главная / Торги / Средство дезинфицирующее Шелк

    Средство дезинфицирующее Шелк

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 00:0006.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133475Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133475

    Наименование закупки

    Средство дезинфицирующее Шелк

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 10:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»

    Юридический адрес

    606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Кирова, 3"А"

    Почтовый адрес

    606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Кирова, 3"А"

    Контактный телефон

    +7 8313 25-88-19

    Факс

    +7 8313 25-88-19

    Адрес электронной почты

    domreb1@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цветков Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Средство дезинфицирующее Шелк

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 00:00 GMT +306.03.2020 00:0006.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133475Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Средство дезинфицирующее Шелк

    Начальная цена

    5 850,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Кирова, дом 3 "А"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в пределах утвержденных плановых ассигнований, выделенных лимитов бюджетных обязательств и объема фактически поставленного Товара. Оплата производится за фактически поставленный Товар в течение 15 рабочих дней после дня подписания акта приема-передачи и предоставления документов на оплату. Авансирование не более 30% от стоимости договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»

    Адрес местонахождения

    606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Кирова, 3"А"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство дезинфицирующее Шелк с антисептиком диспенсопак 1Л 1ШТ ООО НПО Спецсинтез Россия"

    Кол-во: 15.000

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