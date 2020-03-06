Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка спортивной формы для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Поставка спортивной формы для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 03:0006.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133473Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133473

    Наименование закупки

    Поставка спортивной формы для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 10:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-63

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка спортивной формы для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 03:00 GMT +306.03.2020 03:0006.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133473Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спортивной формы для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Начальная цена

    166 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634059 Томская область, г.Томск, ул. Смирнова 3аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    До конца месяца следующего за месяцем поставки на основании выданных счет фактур и товарных накладных/ в течении 15 дней если договор заключается с субьектом МСП

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм спортивный парадный мужской Forward M01320G-NW201 синий/белый 100% полиэстер куртка, брюки"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 2"

    "Бейсболка с широким и жёстким козырьком Forward U20140G-WN161 100% хлопок белый/синий унисекс"

    Кол-во: 25.000

    Позвонить