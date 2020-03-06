Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка вкладышей и ленты упаковочной для полувагонов по перевозке серы для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс"

    Поставка вкладышей и ленты упаковочной для полувагонов по перевозке серы для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 00:0006.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133466Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133466

    Наименование закупки

    Поставка вкладышей и ленты упаковочной для полувагонов по перевозке серы для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 09:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вкладышей и ленты упаковочной для полувагонов по перевозке серы для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 00:00 GMT +306.03.2020 00:0006.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133466Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вкладышей и ленты упаковочной для полувагонов по перевозке серы для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    431 322,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Грузополучатель: Оренбургский филиал ООО "Газпромтранс", 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30 км. Автодороги Оренбург-Самара. КПП 563843001, ИНН 7728262893 ,ОКПО 14822266Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортные расходы входят в стоимость продукции, оплата в течение 30 дней с момента получения Товара на складе Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента упаковочная ременная полипропилен ширина 20ММ белая"

    Кол-во: 13390.000

    "Позиция 2"

    "Вкладыш укрывной из полипопиленовой ткани для внутреннего укрытия опасных грузов в открытом жд вагоне по схеме СК-ПВ-10СХ.ТУ 1280х300х180СМ Торцевоей клапан №1 300х100 Торцевоей клапан №2 300х100 Боковой клапан №1 1280х165 Боковой клапан №2 1280х165"

    Кол-во: 103.000

    Позвонить