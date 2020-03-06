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    Главная / Торги / Поставка мебели и товаров для комплектации номерного фонда, зон отдыха

    Поставка мебели и товаров для комплектации номерного фонда, зон отдыха

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 09:0006.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133461Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133461

    Наименование закупки

    Поставка мебели и товаров для комплектации номерного фонда, зон отдыха

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 14:52

    Документация процедуры

    Технические_характеристики.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-оздоровительный комплекс "Витязь"
    Все закупки и тендеры ООО "ЛОК "Витязь"

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-60-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    Lazareva@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарева Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели и товаров для комплектации номерного фонда, зон отдыха

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 09:00 GMT +306.03.2020 09:0006.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133461Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели и товаров для комплектации номерного фонда, зон отдыха

    Начальная цена

    732 531,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней, со дня исполнения обязательств по договору для Контрагентов, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в остальных случаях в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарных накладных/УПД. Поставка Товар поставляется Покупателю по Заявке в течение 30 календарных дней единовременно в период действия настоящего договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ЛОК "Витязь"
    Все закупки и тендеры ООО "ЛОК "Витязь"

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фен для волос стационарный Ksitex F-1400 WC 1400ВТ настенный 2 режима белый пластик"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 2"

    "Доска гладильная Nika9 122х40СМ металл, термостойкая ткань подставка под утюг Euro 7.95КГ НТ9"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Кровать односпальная двухъярусная КМ17 1964х832х1700ММ металл белый"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 4"

    "Стул обеденный Венус хром RU 860х400ММ металл кожзаменитель коричневый 11.5КГ v-19"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 5"

    "Стол обеденный Статус СТ6 1200х730х800ММ коричневый металлокаркас, столешница Topalit 20.9КГ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 6"

    "Диван раскладной трехместный Мэдисон 1900х1060х760ММ бежевый/шоколад/серый ткань рогожка 450Г/М2 массив, фанера, ЛДСП"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Тент Митек Пикник-Элит oxford 240D PU 2000 3х3М для шатра каркас стальной"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Тент Митек Пикник-Элит oxford 240D PU 2000 6х3М для шатра каркас стальной"

    Кол-во: 2.000

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