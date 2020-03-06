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Наименование закупки
Поставка мебели и товаров для комплектации номерного фонда, зон отдыха
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2020 14:52
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Почтовый адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Контактный телефон
+7 86133 2-60-00
Факс
Адрес электронной почты
Lazareva@lokvityaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лазарева Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели и товаров для комплектации номерного фонда, зон отдыха
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.03.2020 09:00 GMT +306.03.2020 09:0006.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133461Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели и товаров для комплектации номерного фонда, зон отдыха
Начальная цена
732 531,16
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д.20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней, со дня исполнения обязательств по договору для Контрагентов, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в остальных случаях в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарных накладных/УПД. Поставка Товар поставляется Покупателю по Заявке в течение 30 календарных дней единовременно в период действия настоящего договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ЛОК "Витязь"
Все закупки и тендеры ООО "ЛОК "Витязь"
Адрес местонахождения
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Кол-во: 23.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 22.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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