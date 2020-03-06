Поставка мебели и товаров для комплектации номерного фонда, зон отдыха

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 15 рабочих дней, со дня исполнения обязательств по договору для Контрагентов, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в остальных случаях в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарных накладных/УПД. Поставка Товар поставляется Покупателю по Заявке в течение 30 календарных дней единовременно в период действия настоящего договора.