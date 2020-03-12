Поставка инертных материалов для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Условия договора

Саратовская область, Место поставки товара: Позиции с 1 по 7 позиции спецификации - доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка. Позиция №8 спецификации - асфальтобетон мелкозернистый, доставка автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: Башмаковское ЛПУМГ Пензенская область город Белинский., Пензенская область Башмаковский район село Кандиевка. Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ.