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    Главная / Торги / Поставка инертных материалов для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Поставка инертных материалов для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133460Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133460

    Наименование закупки

    Поставка инертных материалов для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 14:27

    Документация процедуры

    Проект_Дог_КИМ.docx

    Спецификация.xlsx

    Приложение____Список_документов_к_договору.PDF

    ЗАДАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА.XLSX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Юридический адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Почтовый адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-67-39

    Факс

    +7 8452 30-69-34

    Адрес электронной почты

    tender@utg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щербаков Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инертных материалов для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 09:00 GMT +312.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133460Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инертных материалов для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Начальная цена

    841 355,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Место поставки товара: Позиции с 1 по 7 позиции спецификации - доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка. Позиция №8 спецификации - асфальтобетон мелкозернистый, доставка автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: Башмаковское ЛПУМГ Пензенская область город Белинский., Пензенская область Башмаковский район село Кандиевка. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щебень известняковый М800 20-40ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 2"

    "Щебень гранитный 40-70ММ ГОСТ 7393-02"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 3"

    "Щебень гранитный 20-40ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 4"

    "Щебень гравийный М800 20-40ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 5"

    "Щебень гравийный М1000 40-70ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 6"

    "Песок строительный речной намывной ГОСТ 8736-2014"

    Кол-во: 260.000

    "Позиция 7"

    "Песок строительный карьерный горный 1.0-1.1 ГОСТ 8736-2014"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 8"

    "Смесь асфальтобетонная мелкозернистая дорожная тип Б марка II ГОСТ 9128-2013"

    Кол-во: 10.000

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