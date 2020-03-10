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    Главная / Торги / Спецодежда и спецоснастка

    Спецодежда и спецоснастка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133459Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133459

    Наименование закупки

    Спецодежда и спецоснастка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 10:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    +7 383 219-43-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Simon@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Симон Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Спецодежда и спецоснастка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 10:00 GMT +310.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133459Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Спецодежда и спецоснастка

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, г. новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 258/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету, предпочтительно постоплата, возможно посредством авансирования, доставка силами поставщика, стоимость доставки должна быть включена в итоговую цену без НДС

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Халат женский, 48-50, рост 3-4"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Халат женский, 44-46, рост 1-2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Халат мужской, 48-50, рост 170-176"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Куртка Русская Аляска мужская утеплённая, 52-54, рост 3-4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Куртка Русская Аляска женская утеплённая "

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Куртка СЕЛЕНГА голубая женская утеплённая, 44-46, рост 1-2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Полуботинки кожаные АЛИСА женские (с жёстким подноском), 39 размер "

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Полуботинки кожаные АЛИСА с жёстким подноском) женские (с жёстким подноском), размер 38"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Полуботинки МОНТЕР-2 с жёстким подноском), размер 43"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Тапочки кожаные с задником (для офиса), 39 размер"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Тапочки кожаные с задником (для офиса), 38 размер"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Туфли мужские текстильные, 43 размер"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Ботинки кожаные ГЕРМЕС( Утепленные) мужские, 43 размер"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Ботинки кожаные ГРЕЙДЕР( Утепленные) женские, 38 размер"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Ботинки кожаные ПРУЖИНА( Утепленные) женские), 39 размер"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Наушники противошумные СОМЗ-15"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Наушники Ягуар Премиум"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Перчатки хлопчатобумажные ЭКОНОМ с ПВХ"

    Кол-во: 150.000

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