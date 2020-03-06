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    Главная / Торги / Поставка газов для ЧНГКМ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 г.

    Поставка газов для ЧНГКМ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 07:3006.03.2020 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133456Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133456

    Наименование закупки

    Поставка газов для ЧНГКМ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 07:44

    Документация процедуры

    для_КИМа_контактная_информация_(1).xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-31-48

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    puga.ov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пуга Оксана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка газов для ЧНГКМ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 07:30 GMT +306.03.2020 07:3006.03.2020 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133456Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газов для ЧНГКМ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 г.

    Начальная цена

    367 826,45

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, 678158, Республика Саха (Якутия), Ленский район, посёлок Пеледуй, ул. Пристанская 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    МТР должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12). Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аргон газообразный высший сорт обменная тара 99,99% ГОСТ 10157-2016"

    Кол-во: 6.400

    "Позиция 2"

    "Пропан технический ПТ ГОСТ 20448-90"

    Кол-во: 252.000

    "Позиция 3"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 31.000

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