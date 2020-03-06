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Наименование закупки
ЮУМУО Тонометр OMRON M2 Basic
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2020 07:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пр-т Ленина, 50 Б
Контактный телефон
+7 343 359-78-78
Факс
+7 343 359-79-34
Адрес электронной почты
yuralmuo@su.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЮУМУО Тонометр OMRON M2 Basic
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.03.2020 09:00 GMT +306.03.2020 09:0006.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133451Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЮУМУО Тонометр OMRON M2 Basic
Начальная цена
45 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 50-б филиал ПАО "Газпром" "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. ЕкатеринбургеРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 15 рабочих дней с момента поставки продукции на склад заказчика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
"Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пр-т Ленина, 50 Б
Кол-во: 13.000
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