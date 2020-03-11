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    Главная / Торги / Огнетушители ОУ-3, ОП-2, ОП-5, ОП-10

    Огнетушители ОУ-3, ОП-2, ОП-5, ОП-10

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133450Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133450

    Наименование закупки

    Огнетушители ОУ-3, ОП-2, ОП-5, ОП-10

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 06:51

    Документация процедуры

    Заявка_на_огнетушители.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    филиал ПАО "Газпром" "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Екатеринбурге
    Все закупки и тендеры "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пр-т Ленина, 50 Б

    Контактный телефон

    +7 343 359-78-78

    Факс

    +7 343 359-79-34

    Адрес электронной почты

    yuralmuo@su.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Огнетушители ОУ-3, ОП-2, ОП-5, ОП-10

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 14:00 GMT +311.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133450Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Огнетушители ОУ-3, ОП-2, ОП-5, ОП-10

    Начальная цена

    426 063,48

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 50-б филиал ПАО "Газпром" "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. ЕкатеринбургеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 рабочих дней с момента поставки продукции на склад заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пр-т Ленина, 50 Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Огнетушитель углекислотный ОУ-3 01 4.02Л;ДМ3 3КГ 3М ВСЕ-01 10.5КГ 8С"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 2"

    "Огнетушитель порошковый ОП-2 АВСЕ 2КГ 115х420ММ 2М 5С 4КГ ГОСТ Р 51017-2009"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 3"

    "Огнетушитель порошковый ОП-5 2А 70В АВСЕ 5КГ 160x505ММ 3М 10С"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Огнетушитель порошковый ОП-10 АВСЕ 10КГ 4М 14КГ ГОСТ Р 51017-2009"

    Кол-во: 7.000

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