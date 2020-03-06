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Наименование закупки
ЗИП для установки обеззараживания сточной воды для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2020 03:14
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 495 817-13-30
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
e_kazakova@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Глухов Андрей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЗИП для установки обеззараживания сточной воды для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.03.2020 02:00 GMT +306.03.2020 02:0006.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133442Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗИП для установки обеззараживания сточной воды для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Начальная цена
739 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, Место поставки: Сахалинская область, Муниципальное образование «Городской округ Ногликский», Катанглийское участковое лесничество Ногликского лесничества – филиала ОГУ «Сахалинские лесничества», квартал 74, Киринское ГКМ.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленных МТР осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания Сторонами ТОРГ-12.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Кол-во: 14.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
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