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    Главная / Торги / ЗИП для установки обеззараживания сточной воды для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    ЗИП для установки обеззараживания сточной воды для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 02:0006.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133442Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133442

    Наименование закупки

    ЗИП для установки обеззараживания сточной воды для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 03:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 495 817-13-30

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    e_kazakova@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Глухов Андрей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЗИП для установки обеззараживания сточной воды для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 02:00 GMT +306.03.2020 02:0006.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133442Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗИП для установки обеззараживания сточной воды для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Начальная цена

    739 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Место поставки: Сахалинская область, Муниципальное образование «Городской округ Ногликский», Катанглийское участковое лесничество Ногликского лесничества – филиала ОГУ «Сахалинские лесничества», квартал 74, Киринское ГКМ.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных МТР осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания Сторонами ТОРГ-12.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа бактерицидная УФ ООО Сварог 245ВТ к Лазурь-М50КА"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 2"

    "Запчасть Блок кавитационный ультразвуковой в сборе ООО Сварог к Лазурь-М50КА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Трубка кварцевая защитная ООО Сварог 30х1200ММ к Лазурь-М50КА"

    Кол-во: 5.000

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