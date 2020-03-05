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    Главная / Торги / Поставка строительного крепежа и прочих товаров для ремонта

    Поставка строительного крепежа и прочих товаров для ремонта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133422Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133422

    Наименование закупки

    Поставка строительного крепежа и прочих товаров для ремонта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 22:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НГК

    Юридический адрес

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 831 218-22-12 доб. 317

    Факс

    +7 831 249-77-99

    Адрес электронной почты

    info@ngknn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительного крепежа и прочих товаров для ремонта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 10:00 GMT +305.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133422Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительного крепежа и прочих товаров для ремонта

    Начальная цена

    40 132,96

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Московское шоссе, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование не предусмотрено. Оплата по факту поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НГК
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НГК

    Адрес местонахождения

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Саморез по дереву 3.5ММх55ММ 1000ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Саморез по дереву 3.5ММх55ММ 1000ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Саморез по дереву 3.5ММх25ММ 1000ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Саморез 3.5ММх41ММ 1000ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Саморез по дереву 3.5ММх35ММ 1000ШТ ГОСТ 11473"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Саморез по дереву 3.5ММх16ММ 1000ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Саморез 4.2ММх60ММ"

    Кол-во: 1800.000

    "Позиция 8"

    "Саморез 4.2ММх76ММ"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 9"

    "Саморез 4.2ММх65ММ"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 10"

    "Шуруп саморез с потайной головкой для крепления ГКЛ к дереву СГД 3.5х35ММ фосфатированный ТУ 1690-001-14664502-2006"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 11"

    "Саморез ШСММ 4.2ММх19ММ с прессшайбой 1000ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Саморез БЦ 4.2ММх25ММ с прессшайбой 1000ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Саморез 4.2ММх19ММ острый с прессшайбой RAL 6005 1000ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Дюбель -гвоздь 8Х60ММ полипропиленовый потайной бортикбортик, шлиц PZ"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 15"

    "Дюбель 6x50мм"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 16"

    "Дюбель 6х40ММ полипропиленовый (ежик)"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 17"

    "Дюбель гвоздь 6х40ММ сталь"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 18"

    "Круг отрезной армированный по металлу А30 S BF 125х2.0х22ММ 80М/С Луга Абразив ГОСТ 21963"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 19"

    "Болт анкерный 10х140"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 20"

    "Дюбель гвоздь 6х60ММ"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 21"

    "Дюбель гвоздь 8ММ 80ММ"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 22"

    "Клей монтажный Момент суперсильный плюс жидкие гвозди 400Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Клей монтажный Момент суперсильный плюс жидкие гвозди 400Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 24"

    "Клей цианоакрилатный секундный Cosmo CA-500.200 50Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 25"

    "Полотно ножовочное SPARTA по металлу закаленное 300ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Сверло по стеклу и кафелю 6.0ММ алмазное усиленное"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 27"

    "Сверло по стеклу и кафелю 6.0ММ алмазное усиленное"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 28"

    "Сверло по стеклу и кафелю 6.0ММ алмазное усиленное"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 29"

    "Сверло по стеклу и кафелю Sturm 8.0ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 30"

    "Сверло по стеклу и кафелю 10.0ММ алмазное"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 31"

    "Диск пильный по дереву Зубр 160х20ММ 24 зуба"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Шкурка шлифовальная водостойкая №80"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 33"

    "Шкурка шлифовальная водостойкая №80"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 34"

    "Шкурка шлифовальная на тканевой основе РемоКолор Standard Р100 775ММх30М гибкий абразивный материал"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Инструмент штукатурный Шпатель фасадный 300ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Инструмент штукатурный . Шпатель фасадный нержавеющее полотно 300ММ ЗУБР "МАСТЕР""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Инструмент малярный . Шпатель ШМ-150"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 38"

    "Инструмент малярный . Шпатель 150"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 39"

    "Инструмент малярный . Шпатель 150"

    Кол-во: 2.000

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