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    Главная / Торги / Камбуз [СС]

    Камбуз [СС]

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133420Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133420

    Наименование закупки

    Камбуз [СС]

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 19:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Камбуз [СС]

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 10:00 GMT +305.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133420Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Камбуз [СС]

    Начальная цена

    43 523,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинская областьг. Холмск, ул. лесозаводская д.159Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100 % предоплата, доставку организовывает и оплачивает поставщик. Доставка в течении 3 дней после оплаты.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конвектор электрический Ресанта ОК-1000 1000ВТ 230В IPX4 560х420х80ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Отпариватель паровая станция Philips GC6730/30 2400ВТ 220В 110Г/МИН 1.25КГ 354х230х210ММ фиолетовый/белый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Машина стиральная Samsung WW65K42E00SDLP отдельностоящая фронтальная 6.5КГ электронное 1200ОБ/МИН 60х85х45СМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Миксер ручной Robot Coupe Mini MP 190 Combi 250ВТ 220В 2000-12500ОБ/МИН 78х78х550ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Машина кухонная Тендерайзер Koneteollisuus Oy (KT) PK 380В 0.37КВТ 430х470х445ММ 36КГ"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    28.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    33 167
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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