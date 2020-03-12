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    Главная / Торги / Поставка информационных знаков для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Поставка информационных знаков для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133416Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133416

    Наименование закупки

    Поставка информационных знаков для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 18:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область, Закупки и тендеры Нижегородская область, Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка информационных знаков для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 09:00 GMT +312.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133416Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка информационных знаков для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    250 000,54

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область,Нижегородская область,Саратовская область, 625047, Тюмень г., 5 км Старого Тобольского тракта, дом 6; г. Нижний Новгород, Ковалихинский овраг, 7; г. Саратов, ул. Радищека, дом 13; г. Тюмень, ул. Воровского д. 2; Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект плакатов Знаки безопасности А2 61х46.5СМ ламинированные 4ЛИСТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Знак безопасности Место для курения 150х300ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Знак предупреждающий Кислород. Маслоопасно 100х200ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Знак предупреждающий Склад кислорода. Опасно Газ 200х300ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Знак Запрещается курить 200x200ММ пленка"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 6"

    "Знак безопасности запрещающий P03 Проход запрещен 200х200ММ пленка ПВХ ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Знак безопасности запрещающий Запрещается загромождать проходы и(или) складировать 200х200ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Знак W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества 200х200ММ пленка ПВХ ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Знак Взрывоопасно 200x200ММММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Знак предупреждающий W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение 200х200ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Знак безопасности W14 Осторожно малозаметное препятствие 200х200ММ пленка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 12"

    "Знак предупреждающий Газовый баллон 200х200ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Знак безопасности W20 Осторожно Аккумуляторные батареи 200х200ММ пленка"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Плакат "Осторожно. Горячая поверхность" W-26 200ММ на самоклейке"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Плакат "Осторожно. Скользко" W-28 200ММ на самоклейке"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Знак безопасности M01 Работать в защитных очках 200х200ММ пленка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Знак M02 Работать в защитной каске (шлеме) 200х200ММ пленка ПВХ ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 18"

    "Знак Работать в защитных наушниках 200x200ММ пленка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Плакат "Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания" М-04 200ММ на самоклейке"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Знак безопасности Работать в защитной обуви 200х200ММ пленка ПВХ ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 21"

    "Плакат "Работать в защитных перчатках" M-06 200ММ на самоклейке"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Знак безопасности M07 Работать в защитной одежде 200х200ММ пленка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 23"

    "Знак безопасности Работать в предохранительном (страховочном) поясе 200х200ММ пленка самоклеющаяся ПВХ ГОСТ 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 24"

    "Знак правосторонний Выход здесь 200x200ММ пленка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 25"

    "Знак правосторонний Выход здесь 200x200ММ пленка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 26"

    "Знак безопасности эвакуационный E03 Направление к эвакуационному выходу направо 150х300ММ пленка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 27"

    "Знак эвакуационной безопасности Направление к эвакуационному выходу налево 150х300ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 28"

    "Знак безопасности эвакуационный E07 Направление к эвакуационному выходу направо вниз 300Х150ММ пленка ПВХ ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 29"

    "Плакат "Направление к эвакуационному выходу (по лестнице вниз вправо" Е-14 200ММ на самоклейке"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 30"

    "Знак безопасности эвакуационный E10 Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний) 150х300ММ пленка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 31"

    "Знак безопасности эвакуационный E12 Направление к эвакуационному выходу прямо (левосторонний) 150х300ММ пленка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 32"

    "Плакат "Направление к эвакуационному выходу (по лестнице вниз)" Е-13 200ММ на самоклейке"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 33"

    "Комплект знаков ограждения носимых КЗО-1М Щит -10шт; Стойка -10шт; Фонарь -5шт; Карандаш -1шт; Чехол -1шт; Паспорт -1шт; Сумка на ремне"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Знак KL-D8 Аварийной остановки ПАО "Освар""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 35"

    "Знак Запрещается курить 200x200ММ пленка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 36"

    "Знак безопасности пожарный F04 Огнетушитель 200ММ пленка ПВХ"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 37"

    "Знак безопасности эвакуационный E22 Указатель выхода 200х100ММ пленка фотолюминесцентная"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 38"

    "Знак безопасности Место курения 200х200ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 39"

    "Набор автомобилиста аптечка, огнетушитель, трос, знак аварийный УАЗ 4724002"

    Кол-во: 60.000

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