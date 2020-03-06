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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
ИТ-оборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2020 18:01
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
350062, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Атарбекова, 1/1
Контактный телефон
+7 861 221-86-56
Факс
+7 861 221-86-63
Адрес электронной почты
yumuo@south.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ИТ-оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.03.2020 10:00 GMT +306.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133415Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ИТ-оборудование
Начальная цена
617 350,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г. Краснодар ул. Атарбекова 1/1; п. Рыздвяный ул. Южная 22; г. Аксай пр. Ленина 44аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Пост оплата 100% - 20 числа месяца, следующего за месяцем поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»
Все закупки и тендеры Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
350062, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Атарбекова, 1/1
Кол-во: 22.000
Кол-во: 23.000
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