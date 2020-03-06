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    Главная / Торги / ИТ-оборудование

    ИТ-оборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133415Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133415

    Наименование закупки

    ИТ-оборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 18:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ" Филиал ПАО «Газпром» «Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Краснодаре
    Все закупки и тендеры Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    350062, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Атарбекова, 1/1

    Контактный телефон

    +7 861 221-86-56

    Факс

    +7 861 221-86-63

    Адрес электронной почты

    yumuo@south.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ИТ-оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 10:00 GMT +306.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133415Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ИТ-оборудование

    Начальная цена

    617 350,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Краснодар ул. Атарбекова 1/1; п. Рыздвяный ул. Южная 22; г. Аксай пр. Ленина 44аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Пост оплата 100% - 20 числа месяца, следующего за месяцем поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»
    Все закупки и тендеры Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    350062, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Атарбекова, 1/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монитор компьютерный AOC E2270SWDN LCD 21.5ДЮЙМ 1920х1080 TN 5ms VGA, DVI 1000:1 90°/65° 200кд/м2 черный"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 2"

    "Многофункциональное устройство (МФУ) Canon SENSYS MF445dw"

    Кол-во: 23.000

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