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    Главная / Торги / Приобретение бесконтактных карт доступа2

    Приобретение бесконтактных карт доступа2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 14:0005.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133411Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133411

    Наименование закупки

    Приобретение бесконтактных карт доступа2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 17:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Юридический адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Почтовый адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 622-04-56

    Факс

    +7 812 325-21-47

    Адрес электронной почты

    filial.peterburg@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гришина Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение бесконтактных карт доступа2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 14:00 GMT +305.03.2020 14:0005.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133411Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение бесконтактных карт доступа2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Город Санкт-Петербург город федерального значения, 191124,г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская д.3, лит.АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "HID ISO ProxII proximity карта доступа тонкая под прямую печать с номером"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "SlimProx Em-Marin ISOCard proximity карта доступа тонкая под прямую печать с номером"

    Кол-во: 500.000

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