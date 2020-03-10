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    Главная / Торги / Покупка смесителя для Поликлиники № 3

    Покупка смесителя для Поликлиники № 3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133409Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133409

    Наименование закупки

    Покупка смесителя для Поликлиники № 3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 13:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Медицинское частное учреждение Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Контактный телефон

    +7 495 631-55-81

    Факс

    +7 495 719-52-22

    Адрес электронной почты

    info@medgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андрианова Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Покупка смесителя для Поликлиники № 3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 08:00 GMT +310.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133409Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка смесителя для Поликлиники № 3

    Начальная цена

    39 390,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Санкт-Петербург город федерального значения, Г. Санкт-Петербург пл. Победы, д. 2, лит. АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем после поставки Товара в размере 100 % общей стоимости Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета в течение пятнадцати банковских дней после его получения. Поставщик обязуется в срок не более двадцати календарных дней с даты подписания настоящего договора поставить Покупателю Товар. Товар может поставляться несколькими партиями. Дата поставки каждой партии Товара согласуется Сторонами не менее чем за три рабочих дня до планируемой даты поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смеситель для раковины сенсорный Varion латунь хром 160ММ 1/2’’ 9346890"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Механизм цилиндровый двусторонний Abloy CY322N 32/32 латунь хром финский ключ ключ/ключ 1.9МЛРД комбинаций"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Удлинитель цилиндра модульный Abloy 15/20ММ для цилиндров стандарта DIN ключ-ключ/ ключ-поворотная кнопка"

    Кол-во: 1.000

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