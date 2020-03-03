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    Главная / Торги / Комплект оборудования для укомплектования рабочего места

    Комплект оборудования для укомплектования рабочего места

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 14:3003.03.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133401Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133401

    Наименование закупки

    Комплект оборудования для укомплектования рабочего места

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 16:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8442 38-13-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender_south@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зачитайлова Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Комплект оборудования для укомплектования рабочего места

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 14:30 GMT +303.03.2020 14:3003.03.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133401Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплект оборудования для укомплектования рабочего места

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 19Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарный дней после поставки Поставка в течение 10 календарных дней после заключения договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект оборудования для укомплектования рабочего места"

    Кол-во: 1.000

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