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    Главная / Торги / Поставка детской площадки

    Поставка детской площадки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 09:0005.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133400Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133400

    Наименование закупки

    Поставка детской площадки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 17:01

    Документация процедуры

    Договор_поставки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка детской площадки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 09:00 GMT +305.03.2020 09:0005.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133400Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка детской площадки

    Начальная цена

    255 900,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новгородская область, Новгородская область, Валдайский район, 7-км автодороги Валдай-Наволок. База отдыха «Голубой факел».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты согласно п. 3.3 договора. Транспортные расходы входят в стоимость оборудования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Детская площадка Флиппер каркас ДИЛ Флиппер с мягкими матами на всех уровнях, обвязка рукавов хомутами 2000х1300х2300ММ 1ШТ, комплект материалов для построения перемычек и мягких матов на первом уровне ДИЛ Флиппер, обвязка рукавов хомутами 2000х1300х2300ММ 1ШТ, груша малая 170х680ММ 2ШТ, пенек 330х300ММ 2ШТ, рукоход стандарт 1ШТ, вход-арка 1150х1000ММ 1ШТ, мозаика Учимся читать 1ШТ, улитка дидактическая 1ШТ, шарики пластиковые 70ММ 500ШТ"

    Кол-во: 1.000

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