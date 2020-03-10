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    Главная / Торги / Поставка товара. Кабель огнестойкий

    Поставка товара. Кабель огнестойкий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133397Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133397

    Наименование закупки

    Поставка товара. Кабель огнестойкий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 15:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-71-79

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Bokach.EV@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бокач Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товара. Кабель огнестойкий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 10:00 GMT +310.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133397Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара. Кабель огнестойкий

    Начальная цена

    900 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, п.ПангодыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель интерфейсный КСБКГнг(А)-FRLS 1х2х1.78ММ ТУ 16.К99-037-2009"

    Кол-во: 3.000

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