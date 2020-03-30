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    Главная / Торги / Поставка для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Голубая горка" для процедур грязелечения

    Поставка для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Голубая горка" для процедур грязелечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.03.2020 00:0030.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133395Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133395

    Наименование закупки

    Поставка для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Голубая горка" для процедур грязелечения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 16:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Голубая горка" для процедур грязелечения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.03.2020 00:00 GMT +330.03.2020 00:0030.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133395Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Голубая горка" для процедур грязелечения

    Начальная цена

    270 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 354037, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Шоссейная 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца.Доставка и разгрузка входит в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грязь иловая сульфидная тамбуканская лечебная "Лимус" 32л/бак ТУ 5717-003-04710595-2004 Сертификат соответствия № РОСС RU ДМ35. НО 5494"

    Кол-во: 100.000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    311 775
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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