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    Главная / Торги / хозтовары

    хозтовары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133393Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133393

    Наименование закупки

    хозтовары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 16:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "РЦССНО"

    Юридический адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Богородского, 3

    Почтовый адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Богородского, 3

    Контактный телефон

    +7 831 417-54-53

    Факс

    +7 831 234-03-71

    Адрес электронной почты

    nnguravushka@ya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хозтовары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 10:00 GMT +305.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133393Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хозтовары

    Начальная цена

    7 353,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Нижний Новгород у Богородского д 3. кор 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По факту поставки товаров

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "РЦССНО"
    Все закупки и тендеры ГБУ "РЦССНО"

    Адрес местонахождения

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Богородского, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ветошь белая хлопчатобумажная рулон"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Средство дезинфицирующее Жавель Солид таблетки банка 1КГ 320ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Губка абразивная средней жесткости 170х110ММ"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 4"

    "Фартук Мистерия ПЭ 72х120СМ белый 100ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Средство чистящее Пемолюкс 0.45КГ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 6"

    "Средство чистящее гель Санокс 0.75КГ для сантехники"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 7"

    "Перчатки хозяйственные резиновые Paclan Professional латексные без напыления ХL 1 ПАРА 48767"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Порошок стиральный универсальный Лотос для всех типов стирки 20КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Губка для мытья посуды Макси 10ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Средство для стекол Help с курком 750МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Клей Момент универсальный 125Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Лампа накаливания Philips 40ВТ 220В Е27 шар 390ЛМ 2700К матовая 45ММ 78ММ 96646 Польша"

    Кол-во: 40.000

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